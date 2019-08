Con la tecnica della "marmotta" fanno saltare il postamat di via Meucci

Assaltato con la tecnica della "marmotta" il Postamat dell'ufficio postale di via Meucci, a Ravenna. Il colpo è stato messo a segno nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì. Era circa l'una quando la banda si è presentata a bordo di un'auto. Usando presumibilmente un oggetto metallico con miccia e polvere da sparo, sono riusciti a far saltare lo sportello automatico, provocando danni ingenti. Preso il denaro i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine. Il bottino è in fase di quantificazione. Sul posto per i rilievi di legge hanno operato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.