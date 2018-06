Assemblea pubblica sulla sostituzione del contatori: come riconoscere i "finti" operatori

Mercoledì 4 luglio, alle 21 nella sala Tamerici in via Vittorio veneto 21 a Castiglione, si terrà un’assemblea pubblica di presentazione sulla sostituzione dei contatori elettronici nel Comune di Ravenna. Saranno presenti l’assessore alle Attività produttive Massimo Cameliani, il responsabile del progetto Fibra ottica e contatore Macro area nord est, Paolo Maria Zamburlini, il program manager del contratto sostituzione contatori elettronici per Ravenna, Gabrio Ogni Bene, la presidente del consiglio territoriale di Castiglione Cristina Ambrogetti. L’incontro è promosso dagli assessorati al decentramento e alle Attività produttive del Comune.

E-distribuzione ricorda che l’intervento di sostituzione è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione né firmare alcun documento. L’identità degli operatori, inoltre, potrà essere accertata dal tesserino identificativo dotato di fotografia ed anche chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice pin che, chiamando il numero verde 800085577 (selezionare tasto 7) oppure utilizzando il servizio dedicato su app o sul sito web di e-distribuzione, consentirà di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.