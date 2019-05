Atletica 85 alla 100 km del Passatore: i risultati

Non esiste un ultimo weekend di maggio in cui Atletica 85 Faenza BCC accetti di non prendere parte alla 100km più bella del mondo. Così, sabato scorso, di nuovo è stata tra coloro che hanno animato la 100km del Passatore che quest’anno valeva anche come campionato italiano sulla distanza.

Sulla distanza “classica” Atletica 85 si è fatta valere con il giovane Giacomo Ambrosini che a soli 22 anni ha tagliato il traguardo in 10h12’45’’ (1° nella categoria Promesse), Aferdita Aruci SF45 in 10h42’53’’ (9a nella sua categoria), Nadia Tosi SF35 in 10h44’58’’ (3a nella sua categoria), Gloria Argnani SF40 in 13h44’48’’, Francesco Benelli SM in 15h48’00’’ e Serena Ruggiero SF in 15h48’02’’.

Atletica 85 ha animato la manifestazione anche con la 50x1000, staffetta organizzata insieme al CSI di Faenza che ha visto 50 studenti darsi il cambio dal Passo della Colla al traguardo, giungendo a Faenza poco prima del primo classificato. Anche quest’anno un cortometraggio proverà a bissare il successo dell’anno scorso al premio internazionale World FICTS Challenge organizzato dalla Federazione internazionale Cinema e Televisioni Sportive.