Auser dona una carrozzina al centro socio-riabilitativo per disabili

I volontari del circolo Auser Volontariato di Fusignano hanno consegnato, nei giorni scorsi, una nuova carrozzina al Centro diurno Galassia. Il centro socioriabilitativo gestito dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio accoglie ogni giorno disabili adulti, alcuni dei quali, anche per l'avanzare dell'età anagrafica cominciano a manifestare difficoltà di movimento, soprattutto per tragitti medio-lunghi. Grazie a questa nuova carrozzina in dotazione al centro, sarà possibile continuare a garantire per tutti la possibilità di uscire per passeggiate ed escursioni, oltre che ad avere un supporto interno importante in caso di necessità.

I volontari di Auser Fusignano sono da sempre molto attenti alle esigenze del centro, dalla presenza quotidiana durante i pasti per apparecchiare, sparecchiare e lavare i piatti, agli aiuti per passeggiate e uscite, come quella al Cirque Bidon di quest'estate, fino a contributi concreti come il sollevatore, che era stato donato all'inizio dell'anno e ora la carrozzina. Nancy Masironi, coordinatrice del centro Galassia, si è detta molto soddisfatta di questa collaborazione: "Per fortuna che ci sono, perché altrimenti non riusciremmo ad ottenere tutte le cose che abbiamo ottenuto; l'occhio di riguardo che i volontari Auser hanno nei nostri confronti per noi è fondamentale".