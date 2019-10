Auto sospetta, a bordo c'era anche un ricercato: deve scontare 5 anni di carcere

I Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, hanno rintracciato e arrestato sabato scorso un 34enne di nazionalità albanese, domiciliato a Ravenna, responsabile di una serie di furti commessi nel 2014 su tutta la riviera, nel comprensorio tra Ravenna e Rimini. In particolare sabato sera una pattuglia del Nucleo Radiomobile procedeva al controllo di un’auto sospetta con tre soggetti a bordo, fermata nel centro cittadino. Dall’accertamento è emerso come l'extracomunitario fosse gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rimini. Ora dovrà scontare in carcere la pena detentiva di 5 anni.