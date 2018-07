Autovelox di nuovo attivi dopo il danneggiamento a colpi di fucile: soddisfatto il comitato

Sono tornati in funzione gli autovelox lungo la provinciale Quarantola, danneggiati a colpi di fucile a inizio del 2018. I dispositivi, che scattano la multa al superamento dei 70 chilometri orari, si trovano nei pressi dell’incrocio con via Bizzuno, tra Lugo a Fusignano. Gli autovelox erano stati installati nel settembre del 2014: la strada provinciale Quarantola era stata inserita nell'elenco delle arterie individuate dall'ex Prefetto sulla quale potevano essere installati i rilevatori automatici di velocità senza la presenza sul posto delle pattuglie di polizia e quindi senza l'obbligo della contestazione immediata.

"Da tempo si attendeva che fossero ricollocati al loro posto - commentano con soddisfazione dal comitato "Salviamo Bizzuno" - Inoltre abbiamo costatato che accanto alle due fotocamere velox sono state sistemate anche due videocamere, che speriamo dissuadano i malintenzionati da vandalismi e danneggiamenti futuri. Fortunatamente in questi sei mesi di assenza dei velox non si è verificato alcun grave incidente nel pericoloso incrocio, anche se molti automobilisti e motociclisti ne hanno subito approfittato per spingere di nuovo sull’acceleratore in quel tratto di strada. Quando amministratori e cittadini si impegnano per lo stesso obiettivo, la vita di tutti diventa un poco più sicura, serena, tranquilla e degna di essere vissuta".

Le fotografie delle targhe dei veicoli che avranno commesso un'infrazione saranno acquisite nella sede della Polizia Provinciale per l'emanazione dei verbali di contestazione. Per queste violazioni il Codice della strada prevede sanzioni diversificate a partire da 41 euro per chi supera il limite di velocità di non oltre 10 km/h fino a 821 euro per chi supera il limite di velocità di oltre 60 km/h mentre i punti decurtati sulla patente possono essere fino a 10 nei casi più gravi. Il termine di notificazione dei verbali del codice della Strada è al massimo di 90 giorni, nel caso ci sia una decurtazione di punti dalla patente, scatterà la procedura per cui il proprietario dovrà comunicare i dati del conducente al momento in cui è stata commessa la violazione.