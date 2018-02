"Bagnacavallo fa Centro": ricevuto il Municipio il nuovo consiglio di amministrazione

Il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e il vicesindaco Matteo Giacomoni hanno incontrato in Municipio il nuovo consiglio di amministrazione di Bagnacavallo fa Centro, la rete di commercianti e imprese della città. Erano inoltre presenti Luciano Facchini di Confcommercio Ascom Lugo in rappresentanza delle associazioni di categoria e Raffaella Costa, capo Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune. Il nuovo consiglio, eletto dall’assemblea di Bagnacavallo fa Centro lo scorso 31 gennaio, è così composto: Piergiorgio Corciulo presidente, Paolo Tassinari vicepresidente, Elena Tazzari segretaria, e i consiglieri Andrea Corica, Fulvia Damiani, Alessandro Pafundi e Paolo Ponzi. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul programma di eventi per il 2018, come previsto dalla convenzione biennale di promozione e valorizzazione dell’identità del territorio bagnacavallese e in particolare del suo centro storico stipulata tra Comune di Bagnacavallo e associazione Bagnacavallo fa Centro. Si inizierà già a maggio con una nuova edizione della manifestazione La Piazza in Tavola.