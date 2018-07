Bagnacavallo, proseguono gli incontri del percorso di informazione e condivisione sul Ppcs

Prosegue il percorso di informazione e condivisione sulla proposta di Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico (Ppcs) di Bagnacavallo, che è in fase di predisposizione da parte del Servizio Urbanistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alla presentazione pubblica del 27 giugno sono intervenuti il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e il vicesindaco con delega alla Gestione del territorio Matteo Giacomoni, accanto al responsabile dell’Area Economia e Territorio dell’Unione Gilberto Facondini e al responsabile del Servizio Urbanistica Gabriele Montanari. L’incontro ha visto la partecipazione di ordini e collegi professionali, associazioni di categoria, Consiglio di zona e numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni.

Si stanno poi svolgendo in queste settimane i laboratori di discussione rivolti in particolar modo a collegi e ordini professionali e associazioni di categoria presso il Parco delle Cappuccine.

Durante il primo laboratorio, tenutosi il 29 giugno, sono stati esaminati i principali articoli delle Norme del Ppcs del 2009, della loro genesi e degli obiettivi espressi dall’Amministrazione. In particolare ci si è soffermati sulle norme che andranno riviste alla luce delle modifiche legislative e del cambiamento avvenuto in questi anni dal punto di vista socioeconomico e imprenditoriale. Il prossimo incontro di laboratorio, rivolto sempre ai tecnici ma aperto al pubblico, è in programma venerdì 13 luglio, dalle 8.30 sempre al Parco delle Cappuccine. Si affronterà la parte strategica del Ppcs, con una riflessione sui suoi possibili sviluppi. È inoltre previsto per la serata di mercoledì 25 luglio un terzo incontro di laboratorio, con modalità che saranno definite nei prossimi giorni, dove tecnici e cittadini potranno scambiarsi riflessioni e proposte.