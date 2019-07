Bagnacavallo, tremila persone in festa sotto le stelle lungo il Naviglio

Anche quest’anno oltre tremila persone hanno partecipato alla serata "A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio", in quella che si conferma come la festa con il maggior numero di presenze dell’estate bagnacavallese. L’evento si è svolto giovedì lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli fra Bagnacavallo e Villa Prati, articolato in quattordici tappe proposte da oltre quaranta fra associazioni, artisti, artigiani e imprese del territorio.

Nelle aree pubbliche e nelle corti private delle case lungo via Destra Canale Naviglio, l’intera serata è stata animata da stand gastronomici, degustazioni di vino, frutta e prodotti tipici, mostre d’arte, fotografia e artigianato, vecchi mestieri, punti informativi, solidarietà, musica e animazioni. Il percorso era fruibile liberamente a piedi o in bicicletta; a disposizione dei partecipanti c’era inoltre un servizio gratuito di navetta messo a disposizione dalla cooperativa sociale Il Mulino e all’associazione Villanova Insieme aveva messo.

L’iniziativa "A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio" è promossa ogni anno dal Comune e dal Consiglio di zona di Villa Prati con la Pro Loco di Bagnacavallo grazie alla disponibilità dei residenti di via Destra Canale Naviglio e alla collaborazione di tutti gli espositori coinvolti.