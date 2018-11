Bagno di folla all'Esp per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Venerdì pomeriggio bagno di folla al centro commerciale Esp per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in occasione del Black Friday. Quest’anno il “Venerdì Nero” si è celebrato con due ospiti d’eccezione: la modella e showgirl Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista e modello Ignazio Moser. Noti al grande pubblico per le parentele familiari (lei sorella di Belen, lui figlio del grande Francesco) e per la partecipazione al “Grande Fratello Vip 2017”, prima di mettersi a disposizione del pubblico per foto e autografi Cecilia e Ignazio hanno fatto da “personal shopper” a due fortunati clienti del centro Esp scelti tramite un quiz. Sul palco con loro anche la giovane ciclista ravennate Sofia Collinelli, oro agli ultimi mondiali.