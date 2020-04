"Tuffo di Pasqua" in mare, ma viene sorpreso dai Carabinieri: multato

Ha tentato il "tuffo di Pasqua", ma è stato pizzicato. I Carabinieri della stazione di Marina di Ravenna domenica, nell’ambito dei servizi di controllo svolti in occasione delle festività pasquali per garantire il rispetto delle misure tese al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, hanno sanzionato amministrativamente, ai sensi del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 un cittadino di nazionalità francese, di 37 anni, domiciliato nella località balneare per ragioni di lavoro, sorpreso a fare il bagno nelle acque antistanti Marina di Ravenna. I servizi sono stati effettuati dall’arma della Provincia anche con l’ausilio, per il supporto dall’alto, di un elicottero del 13esimo Elinucleo di Forlì, che ha sorvolato il territorio a partire dalle 15,30.

