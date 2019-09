"Beccate" ad abbandonare rifiuti: due persone vengono sanzionate

Due persone sono state multate per aver abbandonato i rifiuti a Cotignola, nell’Isola ecologica di base (Ieb) in corso Sforza. Nei giorni scorsi la Polizia Locale della Bassa Romagna, congiuntamente con Hera, durante un sopralluogo, ha trovato numerosi sacchi di rifiuti contenenti indifferenziato, plastica, carta e organico. Al termine delle indagini, sono stati individuati due cittadini, multati per lo smaltimento errato dell’immondizia, con sanzioni di 104 euro ciascuna.

“Come Amministrazione - spiega il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari - stiamo affiancando azioni di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta rifiuti, ad attività di controllo per individuare e sanzionare i soggetti che abbandonano i rifiuti. Queste azioni repressive servono anche a garantire la maggioranza dei nostri cittadini che con diligenza fa la raccolta differenziata ogni giorno”.

A Cotignola è in atto dal maggio scorso il graduale riordino di tutte le Isole ecologiche di base (Ieb). Si tratta di raggruppamenti di contenitori (cassonetti e bidoni carrellati), collocati nelle varie strade, che consentiranno di effettuare in un unico luogo la raccolta separata dei rifiuti. Nelle Ieb è possibile conferire carta/cartone, plastica, vetro/lattine, organico, scarti vegetali e frazione secca residua.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Hera al numero verde 800 862328 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18) oppure scrivere a iebbassaromagna2019@gruppohera.it