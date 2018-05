Tra mosaici e ragù: l'Emilia Romagna prima meta in Europa per Lonely Planet

"Crogiolarsi nella luce dei preziosi mosaici bizantini a Ravenna o gironzolare nel borgo medievale preservato di Brisighella". La nostra regione si è classificata al primo posto nella classifica "Best in Europe" di Lonely Planet, che da anni a inizio estate stila l'elenco delle migliori destinazioni europee.

L'Emilia-Romagna viene descritta dalla guida turistica come "il posto migliore per mangiare in Italia, con un quartetto di tradizioni culinarie che nascono qui: il ragù - da non confondere con gli "spaghetti alla bolognese " - di Bologna, il prosciutto di Parma, l'aceto balsamico di Modena e il parmigiano di Reggio Emilia". Tra le cose da non perdere durante una vacanza italiana Lonely Planet segnala anche i mosaici ravennati e le meraviglie del borgo di Brisighella.