Nascondeva le bici rubate nel negozio che le riparava: cercasi proprietari

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno scoperto in città un piccolo negozio di vendita e riparazione che custodiva biciclette rubate. A conservarle lì, con il consenso del proprietario dell’esercizio commerciale, sarebbe stato proprio il ladro, un uomo del posto già noto alle forze di polizia. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica.

Le bici sono attualmente custodite dai Carabinieri della stazione di Ravenna in via Alberoni. Chiunque riconosca nelle foto diffuse dai militari la propria bici e possa dimostrare di averne subito il furto può telefonare entro 10 giorni da sabato 20 ottobre, tra le 9:00 e le ore 18:00, al numero 0544213582 per ottenere informazioni su come riottenerle.