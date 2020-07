Blitz all'ex ostello con l'unità cinofila: trovate accampate tra la sporcizia sei persone

Operazione congiunta alle prime luci dell'alba di venerdì all'ex ostello di Ravenna. Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza con un'unità cinofila hanno perlustrato l'area. All'interno dello stabile sono stati individuati sei cittadini stranieri, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di un cittadino di nazionalità senegalese, con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. I soggetti si erano accampati all'interno dello stabile, in condizioni di degrado. Tutti sono stati portati al comando della Polizia Locale per l'identificazione e le formalità di rito. Dovranno rispondere a piede libero delle accuse di occupazione abusiva di immobile, violazione di proprietà privata e imbrattamento. Il cane antidroga delle Fiamme Gialle ha perlustrato le pertinenze dell'ostello, ma senza trovare stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di Massimo Argnani