Bocciato per tre volte manda l'amico all'esame al posto suo: 'fregati' dall'altezza

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due cittadini senegalesi per i reati di sostituzione di persona e falsità ideologica. Nei giorni scorsi una Volante del Commissariato di Faenza è intervenuta in una scuola del centro, su richiesta di alcuni componenti della commissione esaminatrice del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna, per la valutazione della conoscenza della lingua italiana. Come prevede la norma, i cittadini extracomunitari residenti in Italia che richiedono il rilascio della carta di soggiorno devono superare un esame che dimostri la loro comprensione della lingua italiana.

Sul posto, gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni di un esaminatore, il quale ha raccontato loro che, poco prima, al termine della prova, un candidato di origine senegalese che aveva già consegnato il proprio elaborato avrebbe richiesto di poter effettuare una correzione relativa alle generalità personali indicate. L’uomo, insospettito da tale richiesta, ha domandato al candidato di esibire nuovamente i propri documenti di identità, notando un'evidente incongruenza tra la statura indicata nel documento e quella effettiva della persona presente. L'uomo, incalzato, sarebbe fuggito abbandonando i documenti. Poco dopo, alla presenza degli agenti, si sarebbe presentato un altro straniero, che avrebbe chiesto alla commissione la riconsegna dei propri documenti. Interrogato dai poliziotti su quanto accaduto, quest’ultimo avrebbe dichiarato di essersi avvalso di un connazionale al quale aveva chiesto di sostenere la prova di esame al posto suo, in quanto lui l'aveva fallita per ben tre volte. L’extracomunitario è stato accompagnato in Commissariato e identificato: l’uomo, un cittadino senegalese già noto alle forze dell'ordine, è risultato in regola con le norme sul soggiorno. Pertanto, lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di sostituzione di persona in concorso. Successivamente una rapida serie di accertamenti ha permesso ai poliziotti del Commissariato di Faenza di identificare anche lo straniero che si era presentato alla prova d’esame. Il giovane senegalese, un 25enne in regola con le norme sul soggiorno e già noto anch'egli alle forze dell'ordine, è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e falsità ideologica.