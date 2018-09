Bocconi avvelenati sulla pista ciclopedonale che costeggia l'argine del Lamone

La Polizia municipale dell'Unione della Romagna Faentina martedì mattina ha ritrovato, a Faenza, alcuni piccoli bocconi di carne che fanno pensare a esche avvelenate per cani. Gli agenti hanno ispezionato accuratamente la zona rinvenendo sette bocconi. L'area interessata è la pista ciclopedonale che costeggia l'argine del Lamone, da viale delle Ceramiche a viale Europa. Nell'invitare tutti alla massima attenzione, la Polizia municipale chiede anche a chiunque possa avere informazioni utili per l'individuazione del responsabile di presentarsi al comando di Faenza in via Baliatico 3.