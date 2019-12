Bocconi sospetti al parco: prelevati dalla Polizia locale per verificare se siano avvelenati

Ancora un caso di sospetti bocconi avvelenati, dopo la segnalazione dei ritrovamenti nei pressi di Mirabilandia dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi episodi di cani avvelenati. Questa volta a lanciare l'allarme è la pagina Facebook 'Ravenna Sos sicurezza animali', che spiega come venerdì mattina una donna, che stava passeggiando con il suo cane nel parco della grande quercia in zona via della Lirica, abbia trovato un boccone di carne che il suo cane ha prontamente cercato di mangiare. La donna ha telefonato alla Polizia locale di Ravenna, che ha prelevato i bocconi sospetti consegnandoli poi al servizio veterinario per verificare se si tratti effettivamente di esche avvelenate.

Foto dal gruppo Facebook 'Ravenna Sos sicurezza animali'