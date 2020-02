Bolide attraversa il cielo di giorno, la Guardia costiera esce in mare. I testimoni: "Caduto in Adriatico"

E' stato avvistato da molte persone, e in particolare pescatori, in Romagna come nel Nord Italia, un corpo luminoso attraversare il cielo, quella che potrebbe essere un meteorite che ha sorvolato il nostro territorio. Gli avvistamenti concordano nell'orario, intorno alle 10,30 di venerdì e la segnalazione è stata presa in carico anche dalle forze dell'ordine. Il "bolide", un pezzo di roccia di pochi chili di peso che si “brucia” nell'attraversare l'atmosfera terrestre ad altissima velocità, si sarebbe schiantato sulla superficie terrestre, finendo nell'alto mare Adriatico, secondo alcune ricostruzioni tra Cesenatico e Rimini.

Da Cesenatico e Rimini sarebbero già uscite in mare delle motovedette della Capitaneria di porto, mentre dall'alto si sarebbe levata in volo l'aeronautica militare. Gli avvistamenti riguardano un'estesa area tra Friuli, Veneto ed Emilia. Altri testimoni oculari indicano di averlo visto cadere in mare nel tratto di mare antistante Fano e l'hanno descritto come un corpo luminoso con una coda. Altre ricostruzioni parlano di un'esplosione in cielo sopra l'area balcanica.

Ulteriori aggiornamenti in seguito