Rinvenuti ordigni bellici in spiaggia: divieto d'accesso per i lavori di bonifica

Il tratto di spiaggia di Lido Adriano compreso tra gli stabilimenti balneari Giada Beach e Bagno Azzurra è oggetto in questi giorni di un’operazione di bonifica bellica, in quanto nella duna a protezione dell’abitato sono stati ritrovati diversi ordigni e loro frammenti, avvolti da consistenti incrostazioni marine.

Fermo restando che comunque sono in vigore le misure di contenimento e contrasto della diffusione del Coronavirus, che consentono spostamenti solo per ragioni di lavoro, salute e necessità, un’ordinanza comunale vieta a chiunque di accedere al tratto di spiaggia compreso tra i due stabilimenti balneari, tranne al personale della ditta incaricata delle operazioni di bonifica bellica, al personale delle forze dell’ordine e militari, al personale dipendente del Comune di Ravenna per l’accesso al cantiere. Al personale impegnato in lavorazioni all’interno degli stabilimenti balneari è consentito l’accesso allo stabilimento ed alle pertinenze, resta precluso l’accesso alla spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immagine di repertorio