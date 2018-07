Botte e minacce alla compagna di fronte al figlio a causa della gelosia: finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare a carico di un 41enne italiano, residente nel forese. In particolare l’uomo, nel corso di quest’anno, si sarebbe reso autore in numerosi episodi di percosse, lesioni e minacce - di persona e tramite social network - nei confronti della compagna, anche di fronte al figlio di 12 anni. L’uomo avrebbe attuato le numerose aggressioni fisiche e verbali verso la donna per motivi di gelosia, costringendola in alcuni casi a ricorrere alle cure mediche.

La donna, a seguito delle vessazioni subite e ormai giunta all’esasperazione - era arrivata addirittura a dormire in macchina - all’inizio di luglio ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri che hanno informato l’Autorità giudiziaria. I militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Ravenna, ai quali è stata affidata l’indagine, sin da subito si sono adoperati al fine di ricercare le prove necessarie per proporre un'idonea misura cautelare. Grazie agli elementi raccolti, il Pm della Procura di Ravenna ha tempestivamente richiesto l’applicazione di una misura cautelare a carico dell'uomo, che il Gip del Tribunale ha immediatamente avvallato. L’uomo, pertanto, è stato rintracciato e condotto in carcere.