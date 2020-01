Brisighella tra le 'Meraviglie' del programma tv di Alberto Angela

Alberto Angela torna nel ravennate. Nella puntata andata in onda sabato sera del suo programma "Meraviglie - La penisola dei tesori", in cui il conduttore ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie che ci rendono una vera e propria "penisola dei tesori", protagonista insieme ad altre città come Venezia e Paestum anche Brisighella.

"Uno dei borghi più belli d'Italia - come la definisce Francesco Pannofino nel narrarne la storia, sulle note della "Gazza ladra" di Gioacchino Rossini - le cui origini risalgono al lontano 1200. Il santuario detto "del Monticino" alto sopra l'abitato sembra proteggerlo da sempre. Sul suo sonno hanno vegliato come sentinelle altre due costruzioni imprendibili, allineate su una cinta collinare costituita in gran parte da formazioni gessose: la Rocca Medievale, un cortile protetto da una cinta muraria sulla quale svettano un torrione innalzato nel '500 e un torricino più antico. Più in là, a dominare il paesaggio, è la torre dell'orologio: scarna, essenziale, più volte danneggiata e ricostruita. Un simbolo del medioevo e di Brisighella".