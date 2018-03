Cadavere nell'auto: proseguono le indagini, veicolo posto sotto sequestro

L'auto in cui domenica sera, in circonvallazione Piazza d'Armi, è stato trovato il cadavere di un 90enne è stata messa sotto sequestro per ulteriori indagini. A insospettire gli inquirenti è stata la posizione in cui è stato ritrovato il corpo del 90enne, scoperto seduto sul sedile del passeggero. Tuttavia non ci sarebbero elementi tali da far pensare alla presenza di una seconda persona nell'abitacolo dell'auto. Gli agenti continuano a indagare per cercare di ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano, che si sarebbe allontanato da casa attorno a mezzogiorno. I parenti, preoccupati nel non vederlo rientrare, nel tardo pomeriggio hanno fatto scattare l'allarme sporgendo denuncia ai Carabinieri. Poi, poco dopo le 20, la tragica scoperta.