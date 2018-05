Chiude il Caffè del Teatro in pieno centro: "Un'esperienza breve ma intensa"

Le voci circolavano già da un po' ma la conferma ufficiale è arrivata quando, passando per via Mariani, i ravennati hanno trovato il locale chiuso e privo dei soliti tavolini esterni. Ha infatti cessato l'attività il Caffè del Teatro, che prende il nome dal Teatro Alighieri che si trova di fronte, a due passi da piazza del Popolo. Un bar frequentato soprattutto da giovani e universitari, vista la vicinanza con la sede dell'Universita di Bologna di Palazzo Corradini, che aveva inaugurato l'ultima gestione a dicembre 2015.

"È giunto il momento dei saluti, è stata una bellissima esperienza di vita fatta di tante piccole e grandi soddisfazioni - spiega il titolare Lorenzo Verlicchi - per fare un ottimo lavoro, bisogna amare quello che si fa. Voglio ringraziare i miei clienti più affezionati che mi hanno lasciato un ricordo bellissimo e che mi hanno riempito il cuore di felicità quando mi hanno salutato e ringraziato per quello che avevo fatto per loro, in questo periodo così breve ma molto intenso. È giunto quindi il momento di lasciare il testimone a una persona a cui auguro il meglio: ma non è finita qui. Mi rivedrete ancora, ho tanti progetti in testa e tantissima voglia di fare!".