Cambiano gli orari di apertura dello sportello anagrafe

A partire da questa settimana lo sportello anagrafe attivo presso l'ufficio decentrato di via Aquileia 13 di Ravenna osserverà nuovi orari di apertura: mercoledì e venerdì mattina dalle 8 alle 13. Nelle restanti giornate è possibile rivolgersi allo Sportello polifunzionale di via Berlinguer 68 oppure all'ufficio decentrato di via Maggiore 120.