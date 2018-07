Cambio al vertice in Prefettura: Francesco Russo a Salerno, arriva Enrico Caterino

Il Prefetto Francesco Russo è stato nominato nuovo prefetto di Salerno al posto di Salvatore Malfi, nominato ispettore generale di amministrazione. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, che ha accolto la proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini e ha nominato i nuovi prefetti. Dal 5 gennaio 2015 Russo guida la prefettura di Ravenna. In precedenza è stato viceprefetto vicario a Milano e si occupato, in qualità di vice commissario per la Lombardia, dell’emergenza migranti.

Al posto di Russo, a Ravenna, è stato invece nominato Enrico Caterino. Nato il 1 gennaio 1955 a San Cipriano d'Aversa, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II° di Napoli, è abilitato all'esercizio della professione di avvocato. Entrato nei ruoli del Ministero dell'Interno nel 1987, ha assunto servizio presso la Prefettura di Venezia dove - quale dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto e successivamente quale Capo di Gabinetto - ha seguito le problematiche più rilevanti, anche a livello emergenziale, che hanno interessato il territorio della provincia. Nel settembre 2006 viene trasferito presso la Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, con le funzioni di Vicario del Prefetto. Dall'aprile 2007 viene posto in posizione di comando presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, con funzioni di diretta collaborazione con il Consigliere per gli Affari Interni e per i rapporti con le Autonomie del Presidente della Repubblica; dal dicembre 2014 diventa Vicario dello stesso Consigliere. Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016 è stato nominato Prefetto di Rovigo.