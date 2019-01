Cambio al vertice per gli Alpini ravennati: eletto Ermanno Casadei

Giovedì si è riunito nella sede dell'associazione Alpini di Ravenna in viale Alberti 36 per eleggere il nuovo capogruppo in sostituzione di Gilberto Galeotti che per motivi personali non si è ripresentato, che il consiglio ha ringraziato per quanto ha fatto in questi anni per gli Alpini di Ravenna. E' stato eletto come nuovo capogruppo Alpini di Ravenna, ad unanimità, Ermanno Casadei.