Camminava in Darsena con rasoi e forbici nello zaino: denunciato

La Polizia di stato ha denunciato un 24enne tunisino per i reati di porto di armi o oggetti atti a offendere e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Mercoledì pomeriggio, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, gli agenti di una volante dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura hanno proceduto al controllo del ragazzo che, a piedi, stava percorrendo via Manfredi. Nel corso dell'identificazione i poliziotti si sono accorti che il giovane, oltre a essere sprovvisto di documenti di identificazione, mostrava un ingiustificato nervosismo. Gli agenti hanno così deciso di sottoporlo a perquisizione e hanno rinvenuto, nello zaino che il ragazzo portava con sè, un paio di forbici e due rasoi con lama da barbiere, del cui possesso non è stato in grado di fornire giustificazioni.

Lo straniero è stato quindi condotto in Questura dove, dopo il fotosegnalamento dattiloscopico e la sua completa identificazione, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di porto di armi od oggetti atti a offendere e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.