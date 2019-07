Campeggiatori abusivi a Marina di Ravenna: fioccano le multe

Proseguono i controlli della Polizia locale in città e in particolare, visto il periodo, su tutto il litorale, per verificare e assicurare il pieno rispetto da parte di tutti delle regole volte a garantire una serena estate a cittadini e turisti.

Nella giornata di venerdì gli agenti della Polizia locale hanno riscontrato in un parcheggio di Marina di Ravenna la presenza di due camper i cui conducenti svolgevano campeggio abusivo. Hanno pertanto provveduto a sanzionarli, ai sensi della specifica ordinanza comunale che vieta il campeggio libero su area pubblica senza preventiva autorizzazione, per un ammontare complessivo di 200 euro.

Questo tipo di controlli fanno parte dell’attività periodica della Polizia locale, che nei giorni scorsi ha provveduto ad elevare altre otto sanzioni analoghe. Va però detto che gli agenti, accanto a situazioni come quella appena descritta, ne riscontrano quotidianamente numerose che sono assolutamente regolari. L’obiettivo - al quale lavorano tutte le forze dell’ordine, la nostra Polizia locale e numerosi volontari come quelli dell’Associazione nazionale carabinieri con particolare riferimento alla zona di Rivaverde - deve essere quindi quello di assicurare ai nostri lidi una condizione che ne garantisca e valorizzi il decoro e il pregio ambientale, sottolineando al tempo stesso l’educazione e il rispetto della stragrande maggioranza dei turisti che scelgono le nostre località balneari per le loro vacanze.