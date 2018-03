Cantonieri al lavoro per sanare le buche causate dal maltempo

L'ondata di neve, pioggia e freddo pungente terminata lo scorso fine settimana col fenomeno del gelicidio non ha risparmiato le strade del comune di Faenza, provocando numerosi danni e buche all'asfalto, anche nei tratti bonificati di recente. Oltre alle spese previste per il Piano Neve, l'amministrazione comunale in queste ore sta facendo i conti con i dissesti formatisi lungo le strade e le arterie di comunicazione della città.

Per fare fronte all'emergenza ghiaccio-neve dei giorni scorsi sono state sparse in più riprese oltre 90 tonnellate di sale, che insieme alle piogge abbondanti cadute nei giorni scorsi hanno inevitabilmente contribuito a formare numerose buche lungo i 550 chilometri di rete stradale del Comune di Faenza. Pertanto a partire da lunedì, per continuare a garantire la circolazione in sicurezza agli automobilisti, sono state attivate 4 squadre composte da 2 cantonieri ciascuna che operano incessantemente anche in caso di avverse condizioni meteo. Visti i lavori in corso e la situazione della strade, si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza in attesa che vengano completati gli interventi manutentivi.