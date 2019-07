Carabinieri, due piante di orchidea di colore bianco per il vice brigadiere Mario Cerciello Rega

Lunedì mattina, all’ingresso del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, i militari hanno trovato due piante di orchidea di colore bianco depositate in forma anonima da alcuni cittadini transitati davanti alla Caserma. L’iniziativa è un chiaro segno di vicinanza della collettività all’Istituzione per il triste evento che lo scorso 26 luglio ha segnato la Benemerita con il decesso in Roma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, i cui funerali si sono lunedì svolti a Somma Vesuviana, suo Comune di origine in Campania. L’Arma della Provincia "rivolge con riconoscenza il proprio ringraziamento a coloro i quali si nono resi autori del significativo e apprezzato gesto di solidarietà, manifestata nel silenzio richiesto dal momento".