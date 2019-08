Perde il carico di bottiglie di candeggina in strada: traffico in tilt

Caos in strada a Cotignola. A causa della perdita del carico di diverse scatole contenenti bottiglie di candeggina da parte di un autocarro, nel tardo pomeriggio di lunedì si sono creati rallentamenti alla rotatoria tra la provinciale Naviglio e via Salara-via Madrara, in direzione Cotignola-Faenza. Gli autocarri al momento non riescono a transitare con deviazioni sul posto. La Polizia locale della Bassa Romagna, intervenuta sul posto, raccomanda di prestare attenzione.