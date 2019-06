Caso Daini, Gibertoni (M5s): "Cosa succedera agli animali della Pineta?"

"È tempo di fare assoluta chiarezza sui daini della pineta di Classe e del parco del Delta del Po: non faremo nessun passo indietro finché non l' otterremo. Chiarezza che al momento è molto lontano dall' essere sufficiente: infatti stiamo ancora aspettando di vedere tutti gli atti che riguardano il Piano di rimozione dei daini ad opera della Regione e anche tutte le comunicazioni intercorse tra la Regione e ISPRA ed altri soggetti, anche privati, riguardo ai daini della pineta di Classe e del parco del Delta, documenti che ho già richiesto formalmente all'Assessorato e serviranno a breve per fare finalmente chiarezza sulle intenzioni della Regione al di là delle dichiarazioni troppo vaghe che non rassicurano in nessun modo né i cittadini né le associazioni".

A tornare sull'argomento daini è Giulia Gibertoni, consigliera regionale del Movimento 5 stelle: "Le soluzioni alternative sia all'abbattimento che al trasferimento potenzialmente rischioso per la salute degli animali ci sono e non c'è ragione per non considerarle con attenzione, magari confrontandosi con le associazioni ambientaliste e animaliste: recinzioni, dissuasori e gli attraversamenti verdi che propongo da mesi a integrazione dei dissuasori. Prima di procedere servono quindi dati precisi e serve una seria valutazione assembleare. Per questo lunedì chiederò anche la convocazione di una informativa in Commissione dell'assessore Caselli, dei tecnici dell'Assessorato e di rappresentanti di ISPRA: è ora di approfondire ogni passo senza dare adito a fraintendimenti o, peggio ancora, a una legittimazione di comportamenti cruenti verso gli animali sull'onda di non si capisce bene quale emergenza".