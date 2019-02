Castelbolognese, un gruppo di amici dà vita a un'associazione culturale

Il sindaco Daniele Meluzzi e la Giunta comunale di Castel Bolognese hanno incontrato in Municipio i componenti della neonata associazione “L'Angolo”, nata dall'idea di un gruppo di amici castellani: Franca Marabini, produttrice di vini locali, Rosetta Tronconi, pittrice, Stefano Zaniboni, scultore, Domenico Gentilini, pittore, Tiziana Naldoni e Romano Cavina, creatori di cucito, Francesca Frollo, operatrice del benessere.

“Scopo dell'associazione - hanno spiegato nell’incontro i soci – è quello di promuovere la cultura del saper fare nell'arte, nella gastronomia e nel benessere, mettendo in primo piano il nostro territorio. Vogliamo aprire uno spazio per dare la possibilità a tutti di esporre le proprie opere e di fruire di laboratori studiati per favorire l'apprendimento dell'arte e del "fare". Questo spazio vuole essere un luogo di incontro, scambio di idee e accrescimento per tutti”.

L'associazione ha già realizzato una serie di iniziative in piazza a Castel Bolognese e ha in cantiere nuovi progetti, fra quali una collaborazione con l'Associazione Amici del Mulino Scodellino e l'Associazione Genitori per un evento di promozione della lettura per bimbi e adulti. “Organizzeremo inoltre – hanno concluso i soci – una serata per ricordare la vecchia Osteria di Badò, proponendo stornelli in dialetto e menu antico. E abbiamo tante altre idee”.