Catamarano scuffiato: la Guardia Costiera soccorre due persone

Durante l’ultimo week-end sono state molteplici le attività svolte dai militari dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cervia. Ci sono stati momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato per un catamarano a vela scuffiato. Alle 17 il battello pneumatico veloce GC B45 è intervenuto nella zona interessata, a circa un miglio e mezzo al largo di Cervia. I due occupanti sono stati immediatamente imbarcati sul battello. I militari, dopo essersi assicurati delle buone condizioni di salute degli stessi, li hanno trasportati fino al porto-canale.

Continua inoltre l’attività di controllo in spiaggia e in mare da parte del personale della Guardia Costiera di Cervia. In particolare nelle ultime due settimane, sono state elevate 9 sanzioni amministrative, per un totale di circa 1700 euro, per violazioni delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna inerenti la disciplina della navigazione in prossimità della costa ed il regolamento sulla disciplina del diporto nautico. È attivo il Numero blu gratuito 1530, da utilizzare per la sola segnalazione delle emergenze, mentre, per gli altri dettagli contattare le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Tutte le informazioni sono rinvenibili sul sito www.guardiacostiera.it