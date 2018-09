Cécile Kyenge in visita alla sede del Nuovo Villaggio del Fanciullo

Ancora una visita istituzionale di grande prestigio per la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ponte Nuovo, quotidianamente impegnata in una serie di attività a vantaggio di categorie deboli (minori, ex tossicodipendenti, extracomunitari) non solo all’interno delle proprie strutture, ma anche grazie a progetti europei ed internazionali.

Nei giorni scorsi, infatti, la sede della Fondazione ha avuto come ospite l’Onorevole Cécile Kyenge, ex Ministro per l’Integrazione nel Governo Letta, attuale eurodeputata del Partito Democratico. Accompagnata dal presidente Paola Morigi, dal past president Paolo Belletti e dal direttore generale Patrizio Lamonaca, la Kyenge ha visitato le strutture di Ponte Nuovo, dimostrando grande apprezzamento per l’operato svolto e sincera curiosità per le varie attività portate avanti dalla Fondazione.