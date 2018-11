Celebrazioni del 4 novembre, le divise storiche dei carabinieri in vetrina

Anche quest’anno i Carabinieri di Ravenna hanno voluto festeggiare la ricorrenza del 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – con una iniziativa improntata a sottolineare l’importanza di una sempre più proficua vicinanza tra Istituzioni e Cittadino. Da sabato mattina e per tutto il weekend, infatti, sarà possibile per i cittadini visionare una vetrina espositiva, gentilmente messa a disposizione dalla boutique. Come negli altri anni l’iniziativa ha il compito di simboleggiare la vicinanza del Carabiniere e delle Forze Armate al cittadino, sono solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo in cui i militari dell’Arma contribuiscono al mantenimento della pace ed all’addestramento delle forze di polizia locali.