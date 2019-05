Centri estivi, quale scegliere? Un opuscolo per aiutare i genitori

Nel mese di giugno prenderanno il via i centri ricreativi estivi e diverse iniziative a carattere ludico, culturale e sportivo promosse da cooperative, associazioni sportive, scuole, parrocchie e altri enti per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado del nostro territorio. Tantissime sono le iniziative programmate nei sei comuni dell’Unione della Romagna faentina: Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo.

Per aiutare i genitori nella scelta fra le proposte estive più interessanti per i propri figli, anche quest’anno il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna faentina ha realizzato un opuscolo, dal titolo “Estate e…famiglie 2019”, con tutte le informazioni sulle varie iniziative. L’opuscolo, realizzato solo in formato digitale, è consultabile nel sito internet del Comune di Faenza e in quello dell’Unione della Romagna faentina. Per ulteriori informazioni: tel. 0546691871 – e-mail informafamiglie@comune.faenza.ra.it.