Centri ricreativi estivi comunali per bambini: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza di bambini e bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni nei centri ricreativi estivi, in funzione da giugno ad agosto. Il servizio è attivato dal Comune di Ravenna – Assessorato al Decentramento in collaborazione con la Cooperativa sociale “Progetto Crescita” presso le seguenti scuole:

Scuola Primaria “A.Torre” via Pavirani, 15 - turni settimanali dal 18 giugno al 10 agosto

Scuola Primaria “V. Randi” via Marzabotto, 20 - turni settimanali dal 25 giugno al 17 agosto

Scuola Primaria “S. Cavina” via Bonifica, 31 a Porto Fuori - turni settimanali dal 18 giugno al 10 agosto

Scuola Primaria “G. Pascoli” via Ravaioli, 11 a Sant'Alberto – turni settimanali dal 18 giugno al 27 luglio

Grazie al contributo dell'amministrazione comunale per ogni bambino iscritto la quota settimanale ha un costo di 72 euro comprensivo del pranzo. La programmazione delle attività prevede giochi, laboratori, attività sportive e due uscite settimanali, principalmente al mare. Le richieste di iscrizione vanno inoltrate agli uffici decentrati entro venerdì 8 giugno: ufficio decentrato via Maggiore 120 a Ravenna – tel. 0544482043; ufficio decentrato via Berlinguer 11 a Ravenna – tel. 0544482815; ufficio decentrato via Aquileia 13 a Ravenna – tel. 0544482509; dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 17 ufficio decentrato Sant'Alberto – via Cavedone, 13 S.Alberto – tel. 0544528356 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 – sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per garantire la migliore qualità dei tempi e degli interventi educativi, s'invitano le famiglie con minori diversamente abili, dai 6 ai 14 anni, a concordare, in base al regolamento vigente, il progetto di integrazione individuale. Dopo aver effettuato l'iscrizione per ottenere l'operatore di sostegno contattare: Servizio Diritto allo Studio, via M. D'Azeglio, 2 - Ravenna Tel. 0544482046/0544482368. Per ricevere l'assistenza economica rivolgersi all'assistente sociale dell'ufficio decentrato di riferimento. Tutti i Centri Ricreativi Estivi aderiscono al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie” deliberato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 276 del 26 febbraio 2018.