Cervesi a Roma per la consegna del sale al Papa

Come da tradizione il sindaco Luca Coffari mercoledì 10 ottobre consegnerà al Papa il sale di Cervia. Ad accompagnarlo come gli anni precedenti i camminatori dell’associazione “Il cammino del sale” che attraverso la via Romea Germanica in 15 tappe raggiungeranno Roma per partecipare all’udienza del 10 ottobre. Inoltre il “Gruppo culturale civiltà salinara” in collaborazione con il gruppo “Amanti della pineta”, organizza per l’occasione un viaggio a Roma martedì 9 e mercoledì 10 ottobre proprio per partecipare all’udienza papale (per informazioni e prenotazioni entro venerdì 28 settembre Antonio 3487348783 – Simona 3926422301).