Cervia, il comune aderisce all’Associazione Italiana Via Romea Germanica

Il Consiglio comunale di Cervia ha votato all’unanimità l’adesione alla Associazione Italiana Via Romea Germanica. "Vogliamo dare sostanza ad una nuova tipologia di turismo, quello dei “cammini”, una modalità di turismo riflessivo e panoramico - afferma l'assessore alla cultura Michela Lucchi -. E’ un’opportunità per mettere in evidenza le bellezze dei nostri luoghi, anche interni e non solo costieri, un’occasione di sviluppo per vedere il nostro territorio sotto occhi diversi. L’adesione all’associazione significa far parte di un circuito e di un percorso ben definito e segnalato. Il turismo dei cammini è un mondo che ha una sua storia e legge i territori in modi diversi".

L’associazione si propone di promuovere in termini storici, culturali e turistici il percorso della via Romea di Stade, valorizzando le bellezze ambientali, architettoniche e culturali di tutte le località interessate e proponendosi come un autorevole e valido interlocutore degli interessi delle realtà associate presso enti, istituzioni, organizzazioni dei vari livelli territoriali, di ambito non solo nazionale ma anche europeo. La via denominata “Via Romea da Stade a Roma” nel Medioevo portava i pellegrini a Roma dal Nord Europa, come descritto negli “Annales Stadenses” del monaco Alberto della città appunto di Stade. Tale percorso è stato oggetto di uno studio storico curato dall’Associazione Romweg Forderverein, per la parte tedesca, e dall’Associazione italiana Via Romea Germanica, per la parte italiana, costituitasi nel 2012 con sede a Santa Sofia.

Il comune di Cervia ha aderito all’associazione con la quota di 750 euro, vista la condivisione del progetto della consegna del sale di Cervia al Papa, che tutti gli anni vede partire una folta delegazione locale per portare il sale in Vaticano. “Il cammino del sale” infatti fa parte dell’iniziativa oramai consolidata di consegna al Papa del sale di Cervia da parte del Sindaco. L’itinerario che parte da Cervia alla volta di Forlì, si aggancia poi all’antica via Romea Germanica percorsa fino a Roma sulla scia delle vie dei pellegrini. La via Romea Germanica era infatti una antica via di pellegrinaggio che congiungeva la Germania a Roma, toccando le città di Ravenna e Forlì.

L’Associazione inoltre, riconoscendo l’alta qualità delle attività turistiche cervesi che possono accogliere i pellegrini, ha manifestato la disponibilità ad attivare il collegamento tra Cervia e Forlì, sulla Via Romea Germanica e ad inserire questo progetto in tutte le sue attività di promozione. Notevole è la valenza turistica-culturale, pertanto saranno messe in campo anche azioni per attivare una collaborazione degli operatori economici del territorio per sviluppare modalità di accoglienza dei camminatori/pellegrini. Inoltre saranno costruiti specifici eventi di valorizzazione dei luoghi che si trovano sull’antico tracciato della via Romea di Stade, coinvolgendo le associazioni interessate al progetto per la promozione del percorso. Nel 2016 dal Ministro dei Beni Culturali è stato proclamato l’anno nazionale dei Cammini con l’intento di raccogliere la passione di molti camminatori e di promuovere il nostro Paese, i suoi sentieri e le bellezze paesaggistiche, artistiche e storiche che vi si trovano e quindi, vista la finalità, anche il territorio cervese è interessato al percorso.