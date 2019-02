Cervia, al via tanti lavori su strade e marciapiedi: i cantieri aperti

Continuano i lavori di manutenzione strade e marciapiedi in tutta Cervia. Le risorse stanziate in questi mesi sono importanti: circa tre milioni di euro per attività che vengono svolte per lo più in accordo quadro o con altri appalti. Di norma le squadre sono 2 o 3 suddivise per i vari quartieri.

"In questi 5 anni - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l'assessore ai lavori pubblici Giambi - abbiamo stanziato oltre 8 milioni di euro per la manutenzione di strade e marciapiedi e ora con il nuovo accordo quadro si possono dare il via a numerosi interventi di cui la città, nonostante gli sforzi di questi anni, aveva e ha ancora biosogno. Per la scelta delle strade si è tenuto conto dello stato delle strade, flusso di traffico e segnalazioni dei cittadini e consigli di zona".

Programmazione lavori di manutenzione strade (le date sono indicative, suscettibili di modifiche per impreviste o maltempo)

Terme (completamento lavori in tutte le strade del quartiere): fine lavori 17 febbraio 2019;

Cervia Centro: rifacimento manti stradali tratto di Via Caduti, XXV aprile, Borgosaffi, via Stazione: dal 18 febbraio 2019 per 7 giorni circa con limitazioni al traffico che verranno comunicate in maniera specifica sotto data. Milano Marittima (via Jelenia Gora, I Traversa)> fine febbraio Pinarella ( viale Italia, via Monferrato, via Polesine, via Valdossola) fino al 18 febbraio 2019;

Malva nord (rifacimento strade ammalorate del quartiere): dal 18 febbraio 2019 circa;

Savio (prosecuzione percorso ciclabile e alcuni lavori di manutenzione): fine febbraio 2019;

Milano Marittima (via Vittorio veneto ed altre): da metà marzo 2019;

Cervia Centro (zone residenziali via Palermo, via Solferino, percorso ciclabile viale Volturno): da fine marzo 2019;

Castiglione (sistemazione centro del paese, per stralci successivi sistemazione via Ragazzena): da marzo 2019;

Savio (rifacimento rotonda ingresso): fine marzo 2019;

Segnaletica stradale a terra con priorità alle strade riasfaltate a Montaletto, Villa inferno, Pisignano: febbraio-aprile 2019.

A questi interventi se ne aggiungeranno altri che verranno comunicati successivamente.