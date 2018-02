Cervia città giardino ospite alla fiera "Myplant&Garden"

Grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Cervia e l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini che da anni partecipa alla manifestazione “Cervia Città Giardino”, la città del sale sarà nuovamente presente alla fiera “Myplant&Garden”. Sarà anche l’occasione per presentare la manifestazione floreale, considerata tra le più importanti del nostro Paese e spiegare l'evento ai numerosi visitatori.

Myplant&Garden, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà dal 21 al 23 febbraio nel polo fieristico di Rho e negli anni è diventato un punto di riferimento per le innovazioni legate a vivaismo, floricoltura, garden, a cui partecipano i professionisti della filiera del verde, dagli operatori dei vivai a quelli che si occupano di progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato. Tre giornate dove espone il mondo del verde ornamentale, dell'orticoltura e delle attrezzature per la coltivazione e manutenzione del verde, ma anche giornate di tanti convegni, conferenze e lezioni didattiche. Tra i convegni in programma il 23 febbraio Flavia Mazzoni, responsabile del Servizio Verde del Comune di Cervia, è stata invitata a relazionare su “La corretta gestione del verde indesiderato in aree extra agricole”, dove esporrà l’esperienza della città di Cervia in merito alla gestione del diserbo in ambiente urbano.