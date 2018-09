Cervia, dalla Regione altri 55mila euro per il dragaggio del porto canale

“Un’altra buona notizia per Cervia. In arrivo dalla Regione altri 55mila euro per il dragaggio del porto canale”. A darne notizia è la consigliera regionale Pd Manuela Rontini, presidente della Commissione Territorio Ambiente e Mobilità. “Lo stanziamento approvato giovedì in Commissione - sottolinea la consigliera Rontini - va ad integrare il contributo di 50mila euro già assegnato lo scorso luglio, per un totale di 105mila euro equivalenti al 44,87% del costo dell’intervento. La Regione continua dunque ad investire per migliorare l’accessibilità del porto di Cervia, un’infrastruttura importante per la pesca e il turismo del nostro territorio. Con i lavori che verranno effettuati aumenterà la navigabilità del canale e diminuiranno, di conseguenza, i rischi per pescatori, diportisti e operatori del settore nautico”.