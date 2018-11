Cervia di nuovo ospite al "Ballo della Stampa" di Stoccarda

Cervia sarà ospite anche quest'anno dell'Associazione della Stampa tedesca al Landespresseball - Ballo della Stampa di Stoccarda, un evento importante e di grande prestigio nella Regione del Baden-Württemberg. L'evento si svolgerà il 16 novembre nella Liederhalle, come da tradizione, e sarà ufficialmente aperto dal Presidente del Land Wilfried Kretschmann.

“Il Ballo della Stampa” ha finalità benefiche e vi partecipano ogni anno circa 2500 persone: è l'evento sociale dell'anno e riunisce i leader politici, dell'economia, della cultura, dei media e dello sport del Baden-Württemberg. Grazie alla messa in palio di buoni soggiorno per la prossima Pentecoste, offerti dagli albergatori cervesi, Cervia parteciperà alla grande estrazione di mezzanotte sul palco, con la proiezione di un filmato della località. Il logo di Cervia girerà su grandi schermi insieme ai main sponsor durante tutta la serata. La partecipazione di Cervia non sarà solo la continuazione di consolidati rapporti con l'associazione dei giornalisti del Baden- Württemberg, ma anche un momento di grande visibilità in una delle città di riferimento per il nostro turismo. All'importante evento sarà presente una delegazione cervese composta dall'assessore Gianni Grandu e da rappresentanti dell'ufficio turismo del comune di Cervia.