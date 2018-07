Cervia, giunge alla fase esecutiva l'investimento di 150mila euro per le strade del forese

La giunta cervese definisce gli interventi per le vie del forese che presentano maggiori criticità, in attesa della piena operatività dell'accordo quadro per le manutenzioni, in fase si aggiudicazione. In particolare si tratta di interventi di manutenzione di quelle parti di strade che presentano maggiori criticità a causa dalla mole di traffico circolante, a velocità spesso sostenute. Sono previsti interventi di rifacimento dei manti stradali nei punti più degradati e rifacimento della segnaletica orizzontale con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei pedoni.

"Le segnalazioni che arrivano all'amministrazione sono tante e non è possibile dare una soluzione immediata a tutte - afferma il sindaco Luca Coffari e l'assessore alla mobilità Natalino Giambi -. Oltre al finanziamento di lavori urgenti a Savio e delle ciclabili di Pisignano e Cannuzzo, con questo ulteriore importante investimento di 150.000 dedicato al forese speriamo di poter eliminare a breve le criticità più evidenti. I cantieri delle grandi opere di viabilità avviati in questi anni del nostro mandato, sono in gran parte conclusi e finalmente possiamo godere tutti dei benefici dei miglioramenti realizzati. Abbiamo ora ripreso con maggior lena i lavori di cura dell'esistente, per una maggior sicurezza della circolazione, in particolare di quella più debole come ciclisti e pedoni. Il lavoro è tanto ma passo dopo passo la città tutta cambia in meglio".