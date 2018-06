Cervia, il sindaco Coffari incontra il musicista e compositore cervese Mario Quaggiotto

Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha incontrato il musicista e compositore cervese Mario Quaggiotto. Mario Quaggiotto ha 26 anni, ha intrapreso lo studio del pianoforte presso la scuola di musica “G. Rossini “ di Cervia e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna. E’ laureato in Filosofia. Attualmente studia al conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna e insegna pianoforte a Bologna a "Musicaper", associazione che organizza corsi di musica per ragazzi delle scuole elementari e medie. Di recente la Fondazione Cineteca di Bologna ha bandito un concorso nazionale di composizione per le immagini ‘Il Cinema Ritrovato. Cinque concerti per film silenziosi in luoghi inattesi'. Il concorso, rivolto a tutti i compositori ed esecutori italiani sotto i 35 anni, ha previsto la musicazione dei cortometraggi muti restaurati dalla Cineteca. Mario ha composto un brano per quartetto d'archi e ha vinto il concorso nazionale. Il sindaco si è complimentato con l’artista "per il brillante risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia".