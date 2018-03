Cervia non dimentica: martedì la commemorazione dell'eccidio di Caffè Roma e Martiri Fantini

Martedì alle ore 11,00 in Piazza Garibaldi partirà il corteo per la deposizione delle corone, in memoria dell’Eccidio del Caffè Roma e dei Martiri Fantini, per ricordare quei tragici avvenimenti del marzo del 1944, ancora impressi nella memoria dei cervesi. Il 20 marzo avvenne l’eccidio del caffè Roma in cui rimasero uccisi quattro civili innocenti, per mano delle squadre fasciste e tre giorni dopo, ai funerali delle vittime, l’uccisione dei cugini Fantini, sempre per mano fascista. Alla commemorazione saranno presenti il Sindaco Luca Coffari, l’ANPI di Cervia, le associazioni d’arma, le scuole e tutte le autorità militari e civili cittadine.