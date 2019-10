Cervia, si avvicina il restyling di viale Roma: si comincia con l'asfaltatura

Partiranno martedì i lavori di restyling di viale Roma, a Cervia. Saranno preceduti il giorno precedente dall'accantieramento della ditta esecutrice. I lavori riguardano il rifacimento dell'asfalto nel tratto compreso tra Via Torre San Michele (dissuasori con catena) e Via Volturno. La durata è dì circa 2-3 giorni e tempo permettendo verranno completati entro la settimana. Nella circostanza verrà modificata la circolazione con possibile chiusura al traffico delle vie interessate comprese tra Via Volturno e Via Torre S. Michele, al fine di velocizzare le operazioni di cantiere. Dal 28 ottobre è previsto l’inizio delle lavorazioni inerenti il rifacimento della pavimentazione in pietra su Viale Roma compresa tra Via Torre San Michele (dissuasori con catena) e la Circonvallazione Sacchetti. Contemporaneamente inizieranno i lavori relativi alla sistemazione degli elementi di arredo in pietra lungo il viale.