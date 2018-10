Check up sanitari gratuiti per gli artigiani sul camper di "SanArti"

"San.Arti" è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per tutto il settore dell’Artigianato. Costituito dai principali Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni dell’Artigianato, tra le quali anche Confartigianato, è attivo dal 2013. Lo scopo di San.Arti è di garantire agli iscritti (i dipendenti come previsto dai CCNL dell’Artigianato e i titolari, soci, collaboratori e i familiari su richiesta volontaria) i servizi sanitari integrativi attraverso il rimborso totale dei ticket e in percentuale per le visite specialistiche, l’alta diagnostica, gli interventi chirurgici, la prevenzione cardiologica e oncologica, le prestazioni odontoiatriche e quanto previsto dal nomenclatore sanitario del Fondo.

Tra gli obiettivi di San.Arti c'è anche quello di incentivare e promuovere la prevenzione. Da lunedì 22 a mercoledì 31 ottobre, a questo scopo, il camper di San.Arti sarà sul territorio della nostra provincia offrendo agli imprenditori artigiani e ai loro dipendenti l'opportunità di conoscere l'attività del Fondo e contare su un check up sanitario gratuito. Sul camper infatti saranno presenti Operatori Sanitari (medici e infermieri). Il check-up prevede: esami del sangue, colesterolo totale, hdl, trigliceridi, glicemia; ecg, elettrocardiogramma; rilevazione del peso corporeo con calcolo bmi (indice di massa corporea), massa magra e massa grassa; misurazione pressione arteriosa e circonferenza addominale; valutazione del microcircolo con apparecchio Mesi; spirometria (per la valutazione del respiro).

Al camper si può accedere direttamente o previa prenotazione da effettuarsi inviando una e-mail a prevenzionesanarti@si-salute.it. Per ulteriori informazioni gli Uffici Confartigianato della provincia di Ravenna sono a disposizione. La prenotazione è preferibile perché consente a San.Arti di programmare il corretto accesso ai camper e non far perdere troppo tempo agli interessati.

Le soste del camper

Mercoledì 24 ottobre e giovedì 25 - parcheggio privato della Torneria Merendi, Via dell'Artigianato, 18 a Lugo

Venerdì 26 ottobre - parcheggio privato del Calzaturificio Emanuela, Via Martino Tarroni, 9 a Bagnacavallo

Lunedì 29 ottobre - parcheggio Confartigianato di Cervia, via Levico 8 a Cervia

Martedì 30 ottobre - parcheggio Confartigianato di Faenza, via Zaccagnini 8 a Faenza

Mercoledì 31 ottobre - parcheggio Confartigianato di Faenza, Via Zaccagnini 8 a Faenza